Scaffale viene giù, paura in una libreria: ferito un cliente Benevento. E' accaduto lungo il viale Mellusi

Momenti di paura sono stati registrati questo pomeriggio all'interno della libreria che ha sede all'angolo tra il viale Mellusi e via De Caro, diventata il teatro di un incidente del quale ha fatto le spese un cliente.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, probabilmente mentre stava dando un'occhiata ai libri in esposizione nel locale, che ha peraltro aperto i battenti alcuni mesi fa, il malcapitato sarebbe stato investito da uno scaffale, a quanto pare pesante, che si è staccato all'improvviso dalla parete e gli è finito addosso.

Facile immaginare la concitazione seguita all'accaduto: quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi l'unità rianimativa della Croce rossa, gli agenti della Volante ed i vigili del fuoco. Soccorso, l'avventore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio. Avviate le indagini per stabilire cosa abbia causato la caduta dello scaffale.