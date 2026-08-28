Spari Parco De Mita. Il gestore: più controlli e telecamere di sicurezza - VIDEO Proseguono le indagini. Questa mattina nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica

“Come gestori, più volte abbiamo chiesto al Comune di Benevento, proprietario del Parco De Mita, l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Un deterrente in più per la sicurezza e fotogrammi che sarebbero tornati utili anche in questo caso”. Così Vincenzo, gestore del Parco De Mita che all'interno ha creato il Wikka bar, luogo di ritrovo per centinaia di giovani della città e anche famiglie con bambini, come quelle presenti ieri sera quando un giovane ha esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha ferito ad una mano un 27enne.

Un episodio gravissimo condannato ovviamente anche da Vincenzo che ora chiede più sicurezza e rimarca: “Serve una pena esemplare per chi commette questi reati. Abbiamo avuto paura specialmente per le famiglie con bambini presenti ieri sera e per tutti i nostri clienti che avevano deciso di trascorrere qualche ora in serenità e al fresco”.

Intanto stamane i segni del gravissimo episodio di ieri sera erano ancora tutti visibili. Macchie di sangue che da dietro il bancone del bar – sembra luogo dove il 27enne ha tentato di rifugiarsi quando evidentemente ha capito cosa stesse accadendo – lungo il vialetto che conduce all'uscita su piazzale Catullo.

Luoghi finiti al centro di un nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica della Questura di Benevento che in mattinata hanno effettuato ulteriori rilievi utili alle indagini condotte dalla Squadra Mobile (LEGGI ALTRO ARTICOLO).