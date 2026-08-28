Il mercato chiude martedì: Benevento, finale da scrivere Non si può prevedere cosa potrà accadere: prima c'è da giocare la sfida col Sidtirol

Il mercato calcistico si avvia alla conclusione. Per la B ha preso il via lo scorso 1° luglio. Terminerà improrogabilmente alle 20 di martedì 1 settembre.

Il rush finale promette ancora qualche botto, anche se molte squadre si sono premunite di farli ancor prima dell'infuocato ultimo atto. L'Avellino ha preso Cheddira, il Padova Artistico, il Pisa Pittarello, il Palermo Gabrielloni, la Cremonese è vicinissima a Cristian Shpendi dal Cesena per 4 milioni di euro. Nessuno fa a meno di una follia in questo rush finale di mercato e gli attaccanti sono l'oggetto del desiderio di tutti, ragione per cui è lecito attendersi ancora qualcosa anche nelle ultime ore.

Il Benevento non ha mai amato fare le cose di fretta, la squadra l'ha fatta in tempi non sospetti e ritiene che ci sia poco da aggiustare. Lo staff è vigile, ma l'impressione è che si rimarrà così come si è in questi giorni. Almeno in questa vigilia della sfida col Sudtirol difficilmente si muoverà qualcosa.

Bisogna ricordare che dal momento del fischio di chiusura della gara (intorno alle 23 di domenica), ci saranno ancora due giorni pieni per poter chiudere qualche affare. Il problema è sempre quella maledetta lista “over”, che ha un solo posto libero e che attende anche il recupero di elementi del calibro di Simonetti e Ricci. L'ideale sarebbe prendere un centrocamposta “under” in grado di fare la differenza, un impresa non certo non semplice.

E' indubbio che il mrcato sarà l'argomento principale di questi ultimi giorni di trattative, ma c'è una seconda giornata che ha un valore inestimabile e che ha bisogno di grande concentrazione.

Il Benevento recupero, come abbiamo detto, tante volte i due squalificati della prima giornata, Tumminello e Okereke, anche se non sa se utilizzarli subito o nel corso della gara. Nessun problema fisico per Kouan e Caldirola, che avevano saltato la seduta di mercoledì, quella a porte aperte. Sono già rientrati in gruppo, disponibili per fare la loro parte. Sull'undici di patenza è lecito avere dei dubbi: Floro Flores rifletterà fino in ultimo se proseguire sul solco tracciato contro il Modena (4-3-3 ibrido) o tornare al 4-2-3-1 inserendo uno tra Tumminello e Okereke (prevedibilmente il primo che è più avanti nella condizione).

Vdremo quali saranno le scelte, magari chiedendo lumi al tecnico che domani mattina a mezzogiorno terrà la rituale conferenza stampa allo stadio Vigorito.