Vicenda Parco De Mita, Mastella: "Sentito Questore prenderà provvedimenti" Il sindaco di Benevento: "Insorgenze criminali richiedono risposta corale delle istituzioni"

"In merito all'episodio di cronaca occorso presso il Parco De Mita, la notte scorsa, ho sentito il Questore di Benevento, dottor Giovanni Leuci. Le forze dell'ordine indagano naturalmente sull'accaduto e mi ha anticipato che valuterà seriamente provvedimenti a carico della struttura teatro del fattaccio, ai sensi del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Nell'imminente comitato per l'Ordine e la Sicurezza, in sede prefettizia, saranno condivise tra Comune e forze dell'ordine ulteriori misure a salvaguardia della sicurezza in città. Non c'è la minima intenzione di tralasciare nessun aspetto e tutta la volontà di stroncare qualsivoglia rigagnolo di illegalità e criminalità", lo scrive in una nota il sindaco Mastella.

"L'indice statistico, su dati del Viminale, indica Benevento tra le città più sicure del Paese (terzo posto in assoluto). Ciò, come appare assolutamente lapalissiano, non implica certo l'inesistenza di fenomeni di criminalità o la possibilità che si verifichino fatti di natura illegale o violenta. Che vanno combattuti con forza dalle istituzioni e isolati dai cittadini responsabili. La lotta alle insorgenze criminali e la tutela dell'ordine pubblico richiedono una collaborazione massima e corale: tentativi demagogici e strumentali di trarne dividendi politici sono inutili e sbagliati. Auspico dunque che su questo delicato versante non ci siano né maliziosi distinguo, né tentazioni di speculare", conclude Mastella.