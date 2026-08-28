Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Claudio Panzarino, classe 2005, al Club. Il difensore materano, classe 2005, aveva il contratto in scadenza nel 2027.
La Società desidera ringraziare Claudio per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.
Benevento, risoluzione con Panzarino
Il difensore materano, classe 2005, aveva il contratto in scadenza nel 2027
Benevento.
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Claudio Panzarino, classe 2005, al Club. Il difensore materano, classe 2005, aveva il contratto in scadenza nel 2027.
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Claudio Panzarino, classe 2005, al Club. Il difensore materano, classe 2005, aveva il contratto in scadenza nel 2027.