E' ai domiciliari, insegue il compagno con la sua bici: urla e botte in strada Benevento. E' accaduto in via Addabbo, denunciata per evasione una 32enne

L'hanno denunciata per aver evaso gli arresti domiciliari ai quali era sottoposta. Una violazione che una 32enne di Benevento avrebbe commesso per correre dietro, forse per gelosia, al suo compagno. Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte, quando alcuni residenti in via Addabbo, richiamati dalle grida provenienti dalla strada, hanno dato l'allarme al 113.

Giunti sul posto, gli agenti della Volante si sono trovati di fronte i due protagonisti della storia, che hanno così ricostruito. Appena il 41enne era andato via dall'abitazione della 32enne, lei era montata in sella sua bici elettrica e l'aveva inseguito fino a quando era riuscita a bloccare con la sua due ruote, piazzandosi davanti, l'auto dell'uomo. Da qui una lite, le botte che il 41enne avrebbe ricevuto e le urla, forse esaltate anche dalla presenza nella zona di un'altra donna.

Entrambi sono stati condotti in questura, poi la 32enne, difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stata denunciata per evasione.