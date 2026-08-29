Benevento-Sudtirol, Floro Flores: "Pronti alla sfida senza perdere entusiasmo" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match con gli altoatesini

Vigilia di campionato per il Benevento che domani affronta il Sudtirol al Vigorito per la seconda giornata del campionato di Serie B. La squadra giallorossa è in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata con il Modena. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Floro Flores ha presentato così l'incontro:

Mister come arriva la squadra a questo appuntamento?

"E' stata una settimana come le altre. Abbiamo lavorato con intensità e aggressività. E' ciò che ho chiesto ai ragazzi, non bisogna perdere l'entusiasmo. Ho chiesto questo e la voglia di stare insieme, allenandosi in maniera divertente. Solo così si possono superare le sconfitte".

Come stanno Okereke e Tumminello?

"Tumminello sta bene. Okereke deve prendere la condizione giusta. Ho parlato con il giocatore, è stato giusto confrontarsi con lui per vedere come sta fisicamente. Non è una questione di modulo. Cambia poco tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La cosa importante è la voglia che si ha, i miei attaccanti devono essere i primi a correre come fatto lo scorso anno. Al di là degli uomini deve essere fondamentale la voglia che si mette in campo".

Come stanno Kouan e Caldirola?

"Gli allenamenti sono sempre intensi. Caldirola non si è allenato perché era impegnato per una visita personale, non ha nessun problema. Kouan sta bene".

Su cosa hai lavorato questa settimana?

"Abbiamo rivisto i nostri errori fatti durante la partita. Qualche errore lo commetti sempre. Mi è dispiaciuto di più ascoltare e vedere commenti che mi fanno male sui calciatori. Sono come un padre, anche se possono essere fratelli a livello di età. Mi fa male perché so la voglia che ci mettono durante gli allenamenti. Purtroppo il calcio è questo, bisogna crescere e fa parte del nostro mestiere".

Come sta Vannucchi psicologicamente?

"Ho poco da dire. Ha una grande esperienza, viene da una gavetta e sa che si sta giocando qualcosa di importante. Questa settimana ha lavorato con il sorriso e questa è la cosa più importante. Sa che ha commesso delle ingenuità, ma è anche consapevole che potrebbe salvarci la prossima partita. Non c'è nessun caso. Fa male ascoltare dei commenti, ma bisogna accettarli perché fanno crescere e stimolanti per dare qualcosa in più. Faccio questo da anni e le critiche le incarnavo per esplodere in campo".

Sei d'accordo con il mercato in corso dopo l'inizio del campionato?

"Non mi interessa proprio. Per me conta solo il campionato".

Sarà una partita diversa rispetto a quella col Modena?

"Mi aspetto la stessa partita. Affronteremo una squadra che gioca a calcio, sono ben messi in campo e compatti. Mi aspetto una sfida come quella di sabato scorso. Possanzini e Galloppa sono molto simili".

Come sta Cherubini?

"Gli faccio i complimenti, ha dato tutto ciò che poteva e ha speso tantissimo. Non mi piace mettere subito i calciatori perché non voglio metterli in difficoltà, ma lui ha dato tanto. Devo valutarlo perché anche lui ha avuto qualche problema fisico. Ho diversi dubbi".

Che idea ti sei fatto sui gol subiti nelle ultime partite? C'è la pancia piena?

"Non esiste la pancia piena, è fuori luogo. Ciò che abbiamo fatto conta poco, ma ciò che dobbiamo fare conta. Chi ha la pancia piena è nel posto sbagliato e nessun calciatore è sazio. Le mie squadre non avranno mai la pancia piena perché a me nessuno ha regalato nulla. Sui gol subiti, invece, certe situazioni vanno gestite".

A centrocampo ci sono solo due centrocampisti di esperienza, questo ti preoccupa?

"No, dobbiamo mettere in campo la fame e la dedizione. I miei calciatori sono forti, abbiamo scelto di far rimanere gran parte del gruppo dello scorso anno e chi abbiamo preso conosce la categoria. E' un giusto mix".

Donatiello resterà in rosa?

"Ho parlato con il ragazzo. Viene da un periodo difficile. Ha speso tanto, quelle sono le vere lotte della vita. Adesso ha iniziato un capitolo nuovo della vita. Gli voglio bene, anche se l'ho conosciuto da poco. Mi sono affezionato e ho espresso il desiderio di farlo rimanere. Deve tornare in condizione dopo un anno e mezzo fermo e mandarlo altrove non è la strada giusta al momento, sarebbe stato un problema per lui secondo me. E' un ragazzo molto forte, con grandi prospettive".