Asl: ferma condanna dell'aggressione avvenuta presso Dipartimento Salute Mentale

La direzione generale esprime vicinanza agli operatori coinvolti

asl ferma condanna dell aggressione avvenuta presso dipartimento salute mentale
Benevento.  

La Direzione Generale dell'ASL Benevento esprime piena solidarietà e concreta vicinanza agli operatori coinvolti nell'episodio di aggressione verificatosi presso il Dipartimento di Salute Mentale. In particolare, al dirigente medico, coordinatore delle attività del DSM, e all'infermiera che, nell'esercizio delle proprie funzioni e nello svolgimento delle attività assistenziali, sono stati vittime di un grave e inaccettabile atto di violenza.

«Quanto accaduto richiama l'attenzione sulla necessità di continuare a investire nella prevenzione e nella sicurezza degli operatori. - Dichiara la Direttrice Generale, dott.ssa Tiziana Spinosa- Proprio in questi giorni stiamo attivando uno specifico percorso formativo rivolto al personale dei servizi maggiormente esposti al rischio di aggressione, finalizzato a rafforzare le competenze nella comunicazione efficace, nell'individuazione precoce delle situazioni di tensione e nelle tecniche di de-escalation, strumenti fondamentali per contribuire a ridurre il rischio di comportamenti aggressivi e gestire in modo appropriato le situazioni critiche. La tutela degli operatori rappresenta una priorità per l'Azienda. Per questo, - conclude la DG - continueremo a rafforzare, attraverso un approccio integrato, le misure organizzative, formative e di sicurezza necessarie a garantire condizioni di lavoro sempre più sicure e protette».

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