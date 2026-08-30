Asl: ferma condanna dell'aggressione avvenuta presso Dipartimento Salute Mentale La direzione generale esprime vicinanza agli operatori coinvolti

La Direzione Generale dell'ASL Benevento esprime piena solidarietà e concreta vicinanza agli operatori coinvolti nell'episodio di aggressione verificatosi presso il Dipartimento di Salute Mentale. In particolare, al dirigente medico, coordinatore delle attività del DSM, e all'infermiera che, nell'esercizio delle proprie funzioni e nello svolgimento delle attività assistenziali, sono stati vittime di un grave e inaccettabile atto di violenza.

«Quanto accaduto richiama l'attenzione sulla necessità di continuare a investire nella prevenzione e nella sicurezza degli operatori. - Dichiara la Direttrice Generale, dott.ssa Tiziana Spinosa- Proprio in questi giorni stiamo attivando uno specifico percorso formativo rivolto al personale dei servizi maggiormente esposti al rischio di aggressione, finalizzato a rafforzare le competenze nella comunicazione efficace, nell'individuazione precoce delle situazioni di tensione e nelle tecniche di de-escalation, strumenti fondamentali per contribuire a ridurre il rischio di comportamenti aggressivi e gestire in modo appropriato le situazioni critiche. La tutela degli operatori rappresenta una priorità per l'Azienda. Per questo, - conclude la DG - continueremo a rafforzare, attraverso un approccio integrato, le misure organizzative, formative e di sicurezza necessarie a garantire condizioni di lavoro sempre più sicure e protette».