Benevento, Verdi sull'infortunio: "Serve calma, voglio rientrare senza rischi" Le parole dell'attaccante giallorosso: "Mi concentro sul recupero, ma ci vuole pazienza"

L'infortunio rimediato con la Fiorentina ha minato l'inizio di stagione di Simone Verdi con il Benevento. L'attaccante, come noto, ha riportato una distrazione di primo grado della fascia plantare che, secondo il bolletino medico della società, prevede circa tre settimane di recupero. Un periodo che Verdi vuole gestire con la massima meticolosità per evitare ricadute, insieme allo staff medico del sodalizio giallorosso. Lo stesso attaccante ha parlato così della propria condizione ai microfoni di Ottochannel: "Purtroppo ho avuto un infortunio un po’ rognoso. Non è di grandissima entità, ma è comunque delicato e richiede pazienza. Al momento sto lavorando a parte e le cose stanno andando bene, però dobbiamo essere molto cauti per evitare ricadute, perché in quel caso la situazione diventerebbe davvero più seria. Per questo abbiamo deciso di prenderci tutto il tempo necessario e di procedere con la massima calma. Abbiamo anche la fortuna che, dopo queste prime partite, ci sarà una sosta di tre settimane. Parlando con i medici, abbiamo quindi scelto di sfruttare questo periodo per lavorare al meglio e fare in modo che, quando rientrerò, possa essere completamente recuperato e soprattutto senza rischiare nuove ricadute, che potrebbero rendere la stagione molto più complicata. Adesso bisogna concentrarsi esclusivamente sul recupero e fare in modo che, quando tornerò, possa essere al meglio della condizione per dare una mano alla squadra. Non vedo l’ora di rientrare: speriamo che possa essere il prima possibile".