Dramma all'alba: auto contro un muro, si ribalta, muore un giovane E' accaduto a Dugenta

Ancora una vita spezzata, ancora sangue sulle strade. L'ultimo dramma si è consumato all'alba lungo la Fondovalle Isclero, nie pressi dello svinccolo di Dugenta, dove, secondo una prima ricostruzione, una Ford Fiesta condotta da un 23enne di Dugeenta si è schiantata contro un muro e si è poi ribaltata. Sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri, niente da fare per il malcapitato.