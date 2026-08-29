"Non può stare qui", lui picchia uno psichiatria e un'infermiera dell'Asl Benevento. L'uomo è stato arrestato e poi rimesso in liberta. in attesa del processo

Lo hanno arrestato per aver colpito a pugni un medico ed un'infermiera, ai suoi occhi 'rei' di averlo invitato a lasciare il posto nel quale si trovava. E' accaduto in via Trieste e Trento, a Benevento, a fare le spese del gesto sono stati il dottore Paolo Cavalli, coordinatore del Dipartimento di salute mentale, ed una collaboratrice. Il protagonista è un 66enne di San Leucio del Sannio che, secondo una prima ricostrzuione, si sarebbe scagliato contro di loro dopo eseri sentito dire che non poteva sostare nel corridoio della struttura, in un'area riservata solo ai pazienti in attesa di essere visitati.

I due malcapitati hann fatto ricorso elle cure dei sanitari, il 66enne è stato arrestato dai carabinieri e, su disposizione del pm Olimpia Anzalone, sottopsto ai domiciliari. Oggi il giudice Murgo, dopo la convalida dell'arresto, ha rimesso in libertà il 66enne, rinviando il processo al primo ottobre.