Benevento-Sudtirol, verso le seimila presenze In Curva Nord ci saranno due tifosi altoatesini

Alle 19 di questa sera erano 761 i biglietti emessi per Benevento-Sudtirol. Non un numero elevatissimo, ma comunque tale da poter puntare nella giornata di domani a superare quota seimila grazie ai 4.845 abbonati. Per ora dunque le presenze al Vigorito sono 5.606, basteranno altri 400 tagliandi per superare la fatidica quota seimila.

A questi vanno aggiunti due “coraggiosi” tifosi bolzanini, che hanno acquistato il biglietto e siederanno piuttosto solitari nella Curva Nord dedicata alle tifoserie ospiti. Va detto che la distanza col centro altoatesino è davvero tanta: 848 km. C'è da dire che il 2 marzo 2023 nell'ultima trasferta fatta dai bolzanini a Benevento in quella stessa curva ci fu un solo tifoso altoatesino, che fu premiato dai suoi giocatori con maglie e pantaloncini (che tra l'altro vinsero per 2 a 0) per il coraggio di aver affrontato da solo quel lungo viaggio verso il Sannio.