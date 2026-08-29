Benevento 5, vittoria nel triangolare con Chaminade Campobasso e Gagliole Le parole del tecnico Scarpiti: "Le sensazioni sono positive in vista del campionato"

Prima uscita stagionale per il GG Team Wear Benevento 5. I giallorossi di mister Scarpitti, in un triangolare, hanno affrontato Chaminade Campobasso e Gagliole, compagini che affronteranno il prossimo campionato di serie B.



PRIMA GARA - Ad inaugurare la serata sono state Chaminade Campobasso e Gagliole: la sfida si è conclusa sull'1-1 nei tempi regolamentari, mentre ai tiri di rigore l'ha spuntata il club marchigiano.



ECCO IL BENEVENTO 5 - Dopo undici giorni di preparazione, il Benevento 5 è sceso in campo per la prima volta affrontando la Chaminade. A sbloccare l'incontro è stato Caruso, mentre il raddoppio è arrivato poco dopo con un gran gol di Gui. Nel finale sono andati a segno Pires e ancora Gui, fissando il punteggio sul definitivo 4-0.



BISSATO IL SUCCESSO - Stesso risultato anche nella sfida con il Gagliole. Ad aprire le marcature è stato Rosato su calcio di punizione, poi Volonnino e la seconda doppietta di giornata di Gui hanno completato il 4-0 che ha certificato il successo dei giallorossi nel triangolare.



POST-GARA - "Le sensazioni sono sicuramente positive – le parole di mister Fausto Scarpitti. – Abbiamo un gruppo di lavoro valido che sta cercando in tutti i modi di assimilare le indicazioni e, soprattutto, sta lavorando in maniera importante. C'è stata una grande disponibilità da parte di tutti: i nuovi si sono messi subito a disposizione per comprendere le dinamiche della squadra, della società e di tutto l'ambiente. Devo dire che i nostri 'vecchi' sono stati finora bravissimi ad accoglierli e a fargli capire cosa significa e cosa devono dare al Benevento".



PROSSIMI IMPEGNI - Archiviato il triangolare, il GG Team Wear Benevento 5 tornerà in campo venerdì 4 e sabato 5 settembre al PalaVesuvio, dove prenderà parte al quadrangolare "Città di Napoli" insieme a Napoli Futsal, Feldi Eboli e Dinamo Zagabria.