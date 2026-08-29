Benevento-Sudtirol, sono 24 i convocati giallorossi

Ci sono gli ex squalificati Tumminello e Okereke, assenti Verdi e Romano

benevento sudtirol sono 24 i convocati giallorossi
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la seconda giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Sudtirol. Ci sono per la prima volta ijn nquesta stagione Tumminello e Okereke che erano squalificati alla prima. C'è Cherubini che ha recuperato dall'affaticamente e potrà essere utilizzato. Assenti gli infortunati Romano e Verdi.

PORTIERI

22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro
  5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia
  4 Prisco Antonio
  6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
  9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco 

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