Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la seconda giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Sudtirol. Ci sono per la prima volta ijn nquesta stagione Tumminello e Okereke che erano squalificati alla prima. C'è Cherubini che ha recuperato dall'affaticamente e potrà essere utilizzato. Assenti gli infortunati Romano e Verdi.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
Benevento-Sudtirol, sono 24 i convocati giallorossi
Ci sono gli ex squalificati Tumminello e Okereke, assenti Verdi e Romano
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la seconda giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Sudtirol. Ci sono per la prima volta ijn nquesta stagione Tumminello e Okereke che erano squalificati alla prima. C'è Cherubini che ha recuperato dall'affaticamente e potrà essere utilizzato. Assenti gli infortunati Romano e Verdi.