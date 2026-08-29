Allenamento del pomeriggio: Cherubini c'è Il ragazzo ha superato l'affaticamento ed è disponibile per domani

Le condizioni di Cherubini avevano portato apprensione nell'ambito della squadra giallorossa. L'ex romanista, decisamente un generoso, aveva dato molto più di quello che ha in questo momento nella partita col Modena. Risultato: sovraccarico ai flessori. C'era preoccupazione, tanto che Floro lo aveva giudicato in forse. Nell'allenamento del pomeriggio però il ragazzo di Tivoli ha fatto tutto e sembra disponibile per la sfida di domani. Poi, è evidente, ogni scelta sarà dell'allenatore, ma quello che conta è che la condizione fisica del trequartista giallorosso è tale che può essere considerato abile ed arruolato per la partita di domani.

Rimane tutto molto avvolto dai dubbi: la disponibilità di Tumminello e Okereke impone delle scelte e per farle c'è sempre ancora una seduta mattutina domani che può diradare le ultime incertezze.

Può essere un Benevento decisamente a trazione anteriore (Lamesta, Tumminello, Cherubini, con Salvemini attaccante d'area) o si può inizialmente dare spazio a Kouan al posto di uno dei tre trequartisti (magari Tumminello da utilizzare in corso d'opera).

Le scelte non mancano e c'è la possibilità di avere delle alternative valide per ogni tipo di gioco che si voglia fare.