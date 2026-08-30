Miasmi: i cittadini promuovono il sit-in San Domenico respira Venerdì 4 settembre, dalle ore 18, nell'area antistante l'impianto di biometano

“San Domenico respira” è il titolo emblematico dell'appuntamento di protesta promosso per venerdì 4 settembre, dalle ore 18.00, dal Comitato Civico Territoriale San Domenico e Aree Limitrofe.

Un sit-in civico, pacifico e apartitico in Contrada San Domenico, nell’area antistante l’impianto di biometano e lungo la strada Comunale Benevento Pesco Sannita.

Da mesi i residenti segnalano la presenza di miasmi, soprattutto nelle ore serali e notturne, con gravi disagi nella vita quotidiana e famiglie costrette spesso a vivere a finestre chiuse.

Il messaggio della manifestazione è semplice: finchè i miasmi continuano i controlli non possono fermarsi.

Le richieste alle istituzioni

Durante il sit-in il Comitato presenterà 5 richieste precise alle istituzioni:

monitoraggio ambientale continuo, controlli anche serali e notturni, trasparenza sulle operazioni in corso e sui tempi, nessuna ripresa produttiva prima della completa regolarizzazione dell’impianto e un tavolo permanente di confronto con le istituzioni e i residenti.

Niente passerelle: solo cittadini

L’invito è rivolto a tutti i residenti, ai cittadini delle contrade e dei territori limitrofi, agli altri comitati civici, alle Amministrazioni Comunali di Beneventom Pietrelcina e Pesco Sannita, alle associazioni ambientaliste e a chiunque ritenga che salute, ambiente e qualità della vita vengano prima di tutto.

I promotori chiariscono infine “Niente bandiere di partito. Niente passerelle. Solo cittadini. Non si può vivere a finestre chiuse”.