Rogo Airola. Coldiretti: monitoraggio congiunto per danni ad aziende Masiello: con l'Asl e l’Arpac per valutare l'entità dei danni subiti

A seguito del rogo tossico che ha interessato la zona industriale di Airola, Coldiretti Benevento chiede l'avvio immediato di un monitoraggio congiunto con l'Asl e l’Arpac per valutare l'entità dei danni subiti dalle aziende agricole locali.

"Questo è un passo importante per tutelare gli interessi degli agricoltori campani e garantire loro un sostegno concreto e immediato – ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Benevento, Gennarino Masiello –. Chiediamo che il monitoraggio parta subito per verificare eventuali danni, con controlli su aria, ricadute al suolo e matrici sensibili, e per avviare azioni risarcitorie concrete e tempestive".

Il rogo ha creato forte apprensione tra le aziende agricole del Sannio, bloccando la raccolta dei prodotti e mettendo a rischio la salute dei cittadini. Coldiretti Benevento, fin dalle prime ore dell'emergenza, si è attivata per proteggere gli interessi degli agricoltori, garantendo assistenza e supporto tecnico.

"Coldiretti Benevento chiede all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania interventi immediati e misure di sostegno per le aziende colpite. Siamo pronti a costituirci parte civile in eventuali procedimenti contro i responsabili di questo disastro ambientale e continueremo a lavorare per assicurare che le aziende agricole ricevano tutta l'assistenza necessaria", ha concluso Masiello.