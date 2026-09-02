Ecco i colpi più interessanti del rush finale del mercato di B Ekuban al Verona, Della Carri alla Samp, Merkaj al Vicenza. I fratelli Shpendi rimangono dove erano

Un mercato insolitamente povero negli ultimi due giorni in serie B. Sono pochi i movimenti di un certo spessore condotti in porto. Facciamo una sorta di riassunto, prendendo spunti dai colpo finali più interessanti.

Si è mosso bene il Verona che ha preso l'attaccante Ekuban (negli ultimi cinque anni al Genoa, l'anno scorso 31 presenze e 4 reti in serie A) e il centrocampista Iannoni, inseguito a lungo anche dal Benevento, ha colto il suo obiettivo il Vicenza che si è assicurato Merkaj dal Sudtirol, fresco della prodezza firmata al Vigorito. Ha pure dato in via definitiva Della Morte al Bari. Lovisa ha continuato a riempire il Sudtirol di giovane talenti ed ha preso lo juventino Anghelè.

E' rimasto col cerino in mano, ma con tanti soldi in tasca, il Catanzaro che non è riuscito a cogliere gli obiettivi che si era prefissato prima di questo rush finale. Polito è tornato a casa con un terzetto di promesse che sono delle vere e proprie scommesse: l’attaccante francese Solomon Loubao dal Monza, il trequartista Federico Cassa dal Bologna e il centrocampista sloveno Andrej Pogacar dal Radomlje.

Rimangono dove erano i gemelli Shpendi, Steven nell'Empoli, Christian nel Cesena. Li volevano tutti, alla fine non si sono mossi dalle rispettive squadre.

L'Arezzo si è dotato dell'esperienza enorme in attacco di Leonardi Mancuso, 143 gol in carriera e tante presenze in A, B e C

L'Ascoli, prossimo avversario del Benevento in campionato, cercava un terzino per sostituire l'infortunato Alagna (crociati), ma alla fine è rimasto così com'era. Tomei sopperisce all'assenza del terzino titolare, adattando Milanese al ruolo di difensore destro. Bel colpo della Carrarese che prende Nicolas Bonfanti in prestito dal Pisa. Con la stessa formula la Sampdoria arriva a Filippo Delli Carri, difensore centrale mancino, ex Padova e Monza, con cui ha centrato la promozione in A.

Nella foto Taddeo, Merkaj passato al Vicenza dal Sudtirol