Airola: Avanti-PSI parteciperà al sit-in di protesta "Basta inquinamento" L'annuncio di Antonio Iavarone, Sindaco di Pannarano e responsabile Avanti-PSI Valle Caudina

Il Partito Socialista Italiano – Avanti PSI – dichiara Antonio Iavarone, Sindaco di Pannarano e responsabile Avanti-PSI Valle Caudina - aderisce pienamente e senza riserve al sit-in di protesta “Basta inquinamento” convocato per venerdì 4 settembre 2026 alle ore 19.00 in Piazza Vincenzo Lombardi – alla Statua di San Giorgio – Airola (BN).

La manifestazione nasce in risposta al grave rogo sviluppatosi nei giorni scorsi in un deposito di rifiuti ad Airola, un episodio che ha nuovamente messo a nudo la fragilità del territorio caudino e i rischi concreti per la salute dei cittadini.

Nella nostra Valle Caudina si parla tanto di tutela e valorizzazione paesaggistica e ambientale ma la realtà ci consegna un territorio martoriato da frequenti disastri ambientali. Un territorio che in tema di rifiuti ha già dato tanto nel periodo emergenziale del decennio scorso con la mega-discarica in località Tre Ponti. Il disastro ambientale che stiamo vivendo in questi giorni ha già un precedente, verificatosi nel 2021, con analogo rogo presso lo stabilimento SAPA. Episodi che inducono ad una seria riflessione e presa di coscienza collettiva. I cittadini meritano risposte. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica non è un tema residuale o subordinato ad altre priorità: è un diritto fondamentale, irrinunciabile e non barattibile. Nessun interesse economico, nessuna logica di breve periodo, nessuna inerzia amministrativa può giustificare il sacrificio della qualità dell’aria, del suolo e della vita delle persone.

Con questa convinzione, come PSI, riteniamo che l’attenzione politica su tali tematiche debba essere continua, concreta e non occasionale. Serve monitoraggio costante, risorse economiche, controlli efficaci e un impegno reale delle istituzioni a tutti i livelli per prevenire, non solo per intervenire dopo i disastri. Occorre che nel futuro e redigendo Piano Strategico “Masterplan Valle Caudina” la tutela ambientale non sia solo un astratto concetto di facciata ma acquisti concretezza, attraverso la programmazione da parte della Regione di risorse economiche ed interventi concreti in tema di gestione rifiuti, depurazione e salubrità dell’ambiente.

La salute dei cittadini non si negozia e non si rinvia e per questo chiederemo che vengano accertate le responsabilità per un disastro verificatosi all’interno di un sito sottoposto a sequestro.

Nel rispetto delle indicazioni organizzative (obbligo di mascherina), parteciperemo ed invitiamo a partecipare al sit-in convocato venerdì 4 settembre 2026 alle ore 19.00 in Piazza Vincenzo Lombardi Airola (BN).