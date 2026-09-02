Incendio Airola: Serluca "Massima attenzione per agricoltura e zootecnia" L'assessore regionale: appena superata l'emergenza incontrerò i sindaci del territorio

«Sto seguendo con grande attenzione l’evoluzione dell’incendio divampato nell’area industriale di Airola, stando in costante contatto con il direttore dell'ARPAC, in attesa di ricevere i dati provvisori sul monitoraggio già attivato della qualità dell'aria e dei livelli di diossine».

Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.



«In queste ore la priorità assoluta resta la tutela della salute dei cittadini e la completa gestione dell’emergenza. Parallelamente, però, dobbiamo tenere alta l’attenzione sulle nostre campagne, sulle coltivazioni, sugli allevamenti e sulle produzioni agroalimentari delle aree raggiunte dai fumi.

La situazione riguarda non soltanto il Sannio e la Valle Caudina, ma, a causa della direzione dei venti, ha interessato anche diversi territori dell’Irpinia e la città di Benevento.



Solo dopo lo spegnimento e i dati definitivi, valuteremo, insieme alle amministrazioni locali e agli organismi competenti, tutte le misure necessarie per tutelare il suolo, l'aria e il settore agricolo.

Incontrerò i sindaci dei Comuni interessati, con particolare attenzione ai territori del Sannio e dell’Irpinia e alla città di Benevento.

La Regione sarà al fianco degli agricoltori e degli allevatori e di tutto il comparto agricolo.