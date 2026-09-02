dal 9 settembre ritornano i salotti culturali di casa pisani

Nell’anno giubilare francescano, indetto per ricordare l’ottavo centenario della morte del santo di Assisi, l’Archeoclub di Benevento non poteva mancare un appuntamento così importante, e diverse sono le iniziative programmate da ora alla fine dell’anno.
Una delle prime inaugura la nuova stagione dei salotti culturali di Casa Pisani: la presentazione del 17esimo Quaderno dell’Archeoclub, dal titolo “Il Cantico delle Creature: preghiera immortale”, scritto dal presidente emerito Giacomo de Antonellis. La presentazione si terrà mercoledì 9 settembre, alle ore 18:00.
Il mercoledì successivo, 16 settembre, ci sarà invece la presentazione ufficiale dell’ultimo acquisto dell’Archeoclub, per il costituendo Museo Iconografico Benevento: un disegno acquerellato del Ponte Leproso, eseguito a fine Ottocento dall’artista napoletano Gonsalvo Carelli, uno dei più famosi esponenti della Scuola di Posillipo.
Seguiranno due conferenze nei mercoledì successivi, sempre alle ore 18:00. Il 23 settembre sarà Carmine D’Agostino a svolgere una simpatica chiacchierata dal titolo “Anarchici del marciapiede: guida scientifica alle follie dell’amore maturo”.
Mercoledì 30 sarà invece la volta di Luciano Pascucci che terrà una conversazione sul 1956, l’anno della grande nevicata, ma anche di tanti eventi storici che ancora si legano al nostro presente.