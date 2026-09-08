Suicidio carcere Benevento: "Condizioni dei detenuti schiaffo all'umanità" Il sindaco Mastella commenta: nessuno muove un dito, ingiustizia inaccettabile

"Che nessuna vada perduto', è stato l'accorato appello di Leone XIV per il Giubileo dei detenuti. Che tristezza constatare che questo richiamo, che tocca il cuore di cattolici e laici, sia violato e disatteso nelle carceri italiane. E anche a Benevento, dove ieri si è tolto la vita un uomo di 37 anni. In Campania siamo già a cinque suicidi. E' uno schiaffo alla umanità, alla morale e alla Costituzione. Sono inascoltati gli appelli sul sovraffollamento e su condizioni di vita più dignitose. Nessuno muove un dito, anche a livello governativo. E' una forma di ingiustizia inaccettabile!", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.