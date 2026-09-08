Airola e Valle Caudina: il Comitato Salute e Ambiente incontra il Prefetto Domani l’incontro per affrontare l’emergenza ambientale e le criticità del territorio

Il Comitato Salute e Ambiente di Airola e Valle Caudina rende noto che nella giornata di domani, mercoledì, è stato convocato dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per un incontro dedicato alla situazione di emergenza che sta interessando Airola e l’intera Valle Caudina.

La convocazione arriva in un momento particolarmente delicato per il territorio, segnato dall’ennesimo disastro ambientale e dalle forti preoccupazioni espresse dalla popolazione. Un’emergenza che ha generato un significativo allarme sociale e che, secondo il Comitato, ha richiesto sin dalle prime ore l’attenzione delle istituzioni e il coordinamento della massima autorità di Governo sul territorio sannita.

Nel corso dell’incontro, il Comitato porterà all’attenzione del Prefetto le istanze e le preoccupazioni dei cittadini, ponendo sul tavolo non soltanto le questioni legate all’emergenza in corso, ma anche una serie di problematiche ambientali e sociali che, secondo quanto denunciato dall’organizzazione, attendono risposte da anni.

Il Comitato sottolinea infatti come le comunità della Valle Caudina si siano spesso sentite inascoltate e prive di un’adeguata rappresentanza istituzionale, chiedendo che vengano individuate soluzioni concrete e definitive.

Tra le ipotesi che potrebbero essere sottoposte all’attenzione del Prefetto vi è anche la possibilità di valutare, qualora ritenuto necessario, l’adozione di ulteriori misure straordinarie, fino all’eventuale nomina di un commissario.

«Riteniamo fondamentale – sottolinea il Comitato – che, anche in questa circostanza, le preoccupazioni dei cittadini possano essere rappresentate con la necessaria autorevolezza presso le istituzioni competenti».

L’incontro rappresenterà dunque un momento importante di confronto tra le istituzioni e una rappresentanza del territorio, con l’obiettivo di affrontare sia l’emergenza attuale sia le criticità ambientali che da tempo vengono segnalate dalla popolazione.

Al termine dell’incontro, il Comitato Salute e Ambiente di Airola e Valle Caudina ha annunciato che comunicherà pubblicamente gli esiti del confronto e le eventuali iniziative che emergeranno.

Nel frattempo, il Comitato ha voluto rivolgere un ringraziamento al Prefetto di Benevento «per l’attenzione e la vicinanza dimostrate alla nostra comunità», sottolineando come la presenza delle istituzioni rappresenti, soprattutto nei momenti più difficili, un segnale concreto della vicinanza dello Stato ai cittadini.

L’attesa è ora per l’incontro di domani e per le risposte che potranno arrivare su una vicenda che continua a suscitare forte preoccupazione ad Airola e nell’intera Valle Caudina.