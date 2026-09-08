Benevento, Caldirola a 8gol: "Dobbiamo cambiare rotta" Le parole del difensore: "Spero che queste tre partite siano stato un adattamento alla categoria"

Ospite di Ottogol, Luca Caldirola ha parlato a pochi giorni dalla sconfitta rimediata dal Benevento ad Ascoli, la seconda in stagione dopo quella casalinga maturata all'esordio col Modena: "Non è stato un inizio positivo, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo iniziare a cambiare la rotta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, soprattutto in termini di compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, ma non è facile giocare ad Ascoli mantenendo un ritmo alto e con quelle temperature. Spero che queste prime tre partite siano servite come fase di adattamento alla categoria. Rispetto alla Serie C, in Serie B vince chi sbaglia meno. In questo momento stiamo commettendo qualche errore di troppo, ma non dobbiamo snaturarci, noi siamo questi e puntiamo sempre a giocare in maniera offensiva. Non dobbiamo forzare le giocate: serve avere pazienza". Il centrale difensivo giallorosso ha poi proseguito: "Mi tengo il secondo tempo e la maggiore compattezza dimostrata e ripartiamo da qui, in vista della partita di venerdì contro il Verona. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, che sono il gruppo e la compattezza".