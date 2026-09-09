10 settembre: Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio l’ASL Benevento rinnova l’impegno per l’ascolto e il benessere psicologico

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, che si celebra il 10 settembre, l’ASL Benevento rinnova il proprio impegno nella promozione dell’ascolto, della prevenzione e del benessere psicologico, valorizzando il ruolo del Servizio di Psicologia di Base quale presidio di prossimità per cittadini e comunità.

Per l’occasione, gli psicologi di base saranno presenti presso i Distretti Sanitari dell’ASL Benevento per una giornata dedicata all’informazione, all’ascolto e all’orientamento dei cittadini, con l’obiettivo di far conoscere i servizi disponibili sul territorio e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute psicologica.

Il Servizio di Psicologia di Base offre supporto ai cittadini che vivono condizioni di disagio emotivo, stress, difficoltà di adattamento o vulnerabilità psicosociale. L’accesso al servizio avviene attraverso il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, che valutano il bisogno e indirizzano il cittadino al percorso più appropriato.

La Campania è stata la prima Regione italiana a istituire e sviluppare il Servizio di Psicologia di Base. In questo percorso, l’ASL Benevento rappresenta una realtà consolidata e in crescita: il servizio è attualmente garantito da 12 professionisti operanti nei cinque Distretti Sanitari della provincia.

Dall’istituzione del servizio, settembre 2023, al 30 giugno 2026 sono state erogate complessivamente 23.470 prestazioni a favore di 3.237 cittadini, a conferma della crescente richiesta di supporto psicologico da parte della popolazione. Le principali problematiche affrontate riguardano sintomatologia ansioso-depressiva, difficoltà di adattamento legate a eventi critici della vita, disagi emotivi transitori e criticità connesse alle diverse fasi del ciclo di vita.

“La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio rappresenta un’importante occasione per richiamare l’attenzione sul valore dell’ascolto, della vicinanza alle persone e della prevenzione», dichiara la Direttrice Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa - “Promuovere la salute mentale significa favorire una cultura della consapevolezza, del dialogo e dell’attenzione verso i segnali di disagio che spesso accompagnano momenti di particolare fragilità. La Psicologia di Base si conferma uno strumento fondamentale della sanità territoriale, capace di intercettare i bisogni dei cittadini e di accompagnarli verso percorsi di supporto adeguati. Investire nell’ascolto e nella prossimità significa rafforzare il benessere dell’intera comunità”.

Con l’apertura delle Case della Comunità, gli psicologi di base hanno ampliato la propria presenza nei nuovi presidi territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la prossimità dei servizi, favorire l’accesso tempestivo al supporto e migliorare l’integrazione con la rete assistenziale.

L’ASL Benevento invita i cittadini a rivolgersi ai presidi di Psicologia di Base del proprio Distretto Sanitario per conoscere le opportunità di supporto presenti sul territorio e le modalità di accesso ai servizi.

