Incendio Airola. Nuovo focolaio all’interno dell’area di stoccaggio Probabilmente a causa del forte di vento di ieri, nella notte divampate nuovamente le fiamme

Un nuovo focolaio è divampato all'alba di oggi all'interno del sito di stoccaggio delle ecoballe nell'area industriale di Airola.

Solo poche ore fa l'incendio principale era stato domato dopo sette giorni di duro lavoro da parte di decine di vigili del fuoco che da lunedì della scorsa settimana erano entrati in azione da più parti della Campania.

Nella notte, probabilmente alimentato dal vento soffiato ieri pomeriggio un nuovo focolaio si è alimentato facendo scattare nuovamente l'allarme.

A far scattare l'allarme la squadra che era rimasta in presidio presso il sito e i residenti che hanno notato di nuovo una colonna di fumo alzarsi dal deposito che, come si ricorderà, ospitava centinaia di ecoballe di plastica e carta ed era sequestrato da anni.

A bruciare i rifiuti all'esterno del capannone, nei pressi del perimetro del sito. Sul posto inviate anche autobotti dal comando provinciale e di nuovo in azione i mezzi meccanici.

Il rinvigorimento delle fiamme con gli incendi dei rifiuti è un fenomeno che purtroppo accade spesso in casi del genere. Questo perchè le braci, anche minime, provocate dalla combustione dei rifiuti non si annidano al di sotto degli enormi cumuli, anche già combusti e per questo basta poco perchè divampi nuovamente il rogo.