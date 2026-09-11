Caldo nelle scuole: il sindaco Mastella scrive all'Asl Per verificare le condizioni di salubrità

"Come avevo previsto, nelle scuole che hanno aperto oggi si è presentato il problema della canicola. Dati scientifici, che avevo citato del resto, preannunciavano che la morsa del calore non si sarebbe allentata. Alla luce di una lettera formale che mi ha inviato la dirigente del Liceo Classico Giannone e di segnalazioni informali di altri dirigenti ho scritto alla direttrice generale Asl affinché verifichi la salubrità dei locali", lo scrive il sindaco Mastella.

Ecco il testo integrale della nota inviata all'Asl: " sottoscritto Sindaco della Città di Benevento, in ragione di numerose segnalazioni di disagio provenienti dalle famiglie dei discenti e da alcuni operatori scolastici in occasione dell’odierna ripresa delle lezioni negli istituti cittadini, con le quali ci si duole del fatto che la persistenza di temperature eccezionalmente alte per il mese di settembre mettono a serio rischio lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, stante le percepite elevate temperature all’interno degli edifici, chiede a codesta Azienda Sanitaria Locale, in qualità di Organo Sanitario istituzionalmente e territorialmente preposto alla tutela della sicurezza della salute delle persone e degli ambienti di lavoro, di voler procedere ad horas ad un monitoraggio presso gli Istituti scolastici esistenti in città, onde verificare le condizioni di utilizzabilità dei locali ai fini didattici affinché siano scongiurate eventuali rischi di stress termico, di alterazione della qualità dell’aria e di proliferazione di inquinanti e di batteri in danno della popolazione scolastica.

La questione della esposizione alle alte temperature registrate nei locali scolastici costituisce un rischio da <<microclima>> che deve essere tenuto sotto controllo al fine di poter adottare dagli Enti proprietari degli edifici e dai datori di lavoro le necessarie precauzioni a tutela del benessere degli allievi e del personale dipendente, poiché le aule scolastiche, per larghissima parte, risultano prive di apparecchi per il raffreddamento degli ambienti, di talché le ondate di calore che potrebbero registrarsi nelle prossime settimane renderebbero la permanenza nelle aule intollerabile per il normale svolgimento dell’attività didattica.

Confidando sempre in una proficua collaborazione istituzionale, si resta in attesa di ricevere ogni informativa utile di carattere sanitario in merito alle criticità sopra rappresentate".

