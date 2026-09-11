Carmen Pedicini alla guida del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" Dalla Valle Caudina alle esperienze dirigenziali di Milano e Roma, ora a Benevento

Una nuova sfida professionale, ma anche un ritorno alle proprie radici. Carmen Pedicini, originaria di Montesarchio, è la nuova Rettrice e Dirigente scolastica del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento

Un incarico che arriva al termine di un percorso costruito interamente nel mondo della scuola e che assume un significato particolare: il Convitto Giannone non è per la Pedicini una sede raggiunta attraverso un semplice trasferimento, ma una scuola scelta dopo essere risultata vincitrice di una nuova procedura concorsuale ordinaria per la dirigenza scolastica in Campania.

Avvocato e docente di Diritto ed Economia Pedicini ha insegnato per anni all’Istituto Superiore “Aldo Moro" di Montesarchio, prima della vittoria del concorso che l’ha portata alla dirigenza scolastica.

La sua prima importante esperienza alla guida di un istituto è stata a Milano, all’ IIS “Albe e Lica Steiner”, scuola all’avanguardia nei percorsi legati alle tecnologie dell’immagine e della comunicazione, al cinema e alla televisione, alla fotografia, alla grafica e ai new media.

Un contesto innovativo e dinamico che le ha permesso di confrontarsi con una realtà metropolitana complessa e di maturare un'esperienza dirigenziale fondata sul rapporto quotidiano con studenti e studentesse, docenti e personale scolastico.

Successivamente la Pedicini è riuscita ad avvicinarsi alla propria famiglia assumendo la guida dell'istituto Comprensivo “Donatello” di Roma

Un passaggio professionalmente significativo perché, provenendo dalla scuola secondaria di secondo grado, le ha consentito di conoscere direttamente anche il mondo degli istituti comprensivi e di ampliare la propria visione del percorso educativo.

Un'esperienza che ha avuto per lei anche un valore personale: Carmen Pedicini è figlia di una maestra, Ester Barbato, scomparsa prematuramente e rimasta un riferimento profondo nella sua formazione umana.

Il ritorno nel Sannio porta con sé anche una suggestiva coincidenza familiare. Il padre della nuova Rettrice, il professor Luigi Pedicini a lungo vicepreside dell’Aldo Moro e già amministratore comunale di Montesarchio, da bambino ha frequentato proprio il Convitto Nazionale “Pietro Giannone”.