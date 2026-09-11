Parcheggi: agevolazioni per i residenti del centro storico Al vaglio la possibilità di ripristinare abbonamenti su strada

Annuncia i positivi risultati di un incontro che si è tenuto a Palazzo Mosti promosso dall’Assessore Attilio Cappa, tra il Comitato di Quartiere Centro Storico e la Bemobi, il presidente del Comitato di quartiere centro storico di Benevento, Luigi Marino.

“L’incontro – spiega -, frutto della volontà, condivisa tra le parti, di procedere ad un dialogo costruttivo ha portato i suoi ottimi frutti: convenzione per i residenti del centro storico con il Mega Parcheggio per “h24” a 35,00 euro mensili e dalle “20:00 alle 8:00” a 20,00 euro mensili.

Entro 15 giorni sarà possibile, previa dimostrazione della residenza nel Centro, ottenere presso la Bemobi (e, successivamente, online) l’acquisto degli abbonamenti alle condizioni sopra riportate.



Dopo l’avvio della campagna abbonamenti per i residenti, la Bemobi valuterà, anche in ragione delle adesioni, l’estensione delle agevolazioni per il parcheggio di Porta Rufina, con possibili restrizioni, dovute al minor numero di stalli ivi previsti.

Confermata, ancora, nel “cronoprogramma” entro sei mesi, la implementazione dei varchi di accesso alla ZTL, con l’attivazione di ben 13 varchi.

Verrà valutata anche la creazione di una applicazione dedicata alla gestione degli accessi”.

Al vaglio, inoltre, il ripristino degli abbonamenti per le strisce su blu.

E il comitato conclude “L’Assessore Cappa, che ringraziamo per la fattiva collaborazione, ha comunicato che, come anticipato alla precedente riunione, sono stati previsti nuovi stalli di sosta per i residenti a Piazza Arechi II.

Il dialogo – conclude Marino - è sempre da preferire e, quando gli interlocutori lo consentono, può condurre a risultati positivi per tutti i partecipanti al tavolo delle trattative”.