Serie B / Diretta Benevento-Hellas Verona, le formazioni ufficiali LIVE Segui la testuale del match tra giallorossi e scaligeri

Al Vigorito si affrontano Benevento e Verona per la quarta giornata di campionato. La formazione giallorossa è a caccia della prima vittoria in campionato, dopo il pari con il Sudtirol e le sconfitte con Modena e Ascoli. Nel Sannio arriva un Verona reduce dalla cinquina rifilata all'Arezzo.

Benevento-Hellas Verona, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; PIerozzi, Scognamillo, Saio, Sernicola; Kouan, Maita, Siatounis; Lamesta, Salvemini, Okereke. A disp.: Esposito, Sylla, Caldirola, Cherubini, Dalle Mura, Mannini, Beruatto, Schimmenti, Mignani, Talia, Donatiello, Tumminello. All.: Floro Flores

HELLAS VERONA (4-3-3): Leali; Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric; Iannoni, Le Borgne, Bernede; Compagnon, Mulattieri, Sarr. A disp.: Perilli, Suslov, Livramento, Kastanos, Harroui, Lella, Dawidowicz, Cerbone, Calabrese, Cham, Di Battisti, Sezionienko. All.: Baroni

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Zanellati di Seregno e Djurdjevic di Trieste. Quarto ufficiale: Tropiano di Bari. VAR e AVAR: Baroni di Firenze e Volpi di Arezzo