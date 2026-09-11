Benevento 5, Strega Alberti è il top sponsor per la Serie A Definita la partnership tra il sodalizio giallorosso e l'azienda sannita

Il GG Team Wear Benevento 5 comunica, con grande orgoglio, che Strega Alberti Benevento sarà Top Sponsor per la stagione sportiva 2026/27. Un accordo che celebra il profondo legame tra due realtà simbolo della città. Fondata proprio a Benevento nel 1860, Strega Alberti rappresenta una delle eccellenze più prestigiose del Sannio: da oltre 160 anni produce nello storico stabilimento cittadino il celebre Liquore Strega e le sue specialità dolciarie, portando il nome di Benevento in Italia e nel mondo. La proprietà è ancora oggi nelle mani della famiglia Alberti, giunta alla sesta generazione. Proprio ieri, la storica sede di Strega Alberti ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2026/27. Nel corso della serata, il presidente giallorosso Pellegrino Di Fede ha voluto omaggiare Andrea D'Angelo, vicepresidente dell'azienda, consegnandogli uno speciale orologio celebrativo come segno di gratitudine per la vicinanza e il sostegno al progetto Benevento 5.

COLLARILE – “È motivo di grandissima soddisfazione portare in giro per l'Italia uno dei marchi più rappresentativi della nostra città – le parole del dg Antonio Collarile.- Avere Strega Alberti sulla maglia significa avere qualcosa in più: rappresentiamo non solo Benevento, ma anche un'azienda storica che ha fatto la storia del territorio e che oggi è un marchio internazionale conosciuto in tutto il mondo. Strega Alberti è la storia di Benevento: ovunque si nomini questo marchio si pensa immediatamente alla nostra città. Entrare in un ambiente che trasmette storia, tradizione e appartenenza è un'emozione fortissima, e per noi essere qui oggi rappresenta un motivo di enorme orgoglio”.

VONA – "L'emozione è davvero tantissima – dice Ines Vona, vice-presidente del Benevento 5-. Siamo orgogliosissimi di essere tornati in Serie A e siamo fermamente convinti di volerci rimanere. Ci aspetta una stagione difficile, da affrontare con sacrificio e determinazione, ma siamo certi che insieme ce la faremo.Fare la Serie A significa investire tantissimo e il sostegno degli sponsor è fondamentale. Per questo il fatto che un'azienda storica della nostra città come Strega Alberti abbia scelto di investire nel Benevento 5 ci rende profondamente orgogliosi. È una partnership che dà ancora più valore al nostro progetto e rafforza il legame con il territorio".

D’ANGELO - Andrea D’Angelo, vicepresidente di Strega Alberti SpA, ha commentato: “Siamo molto felici di accompagnare il Benevento5 con il marchio Strega Alberti in questa importante avventura nel massimo campionato nazionale di Futsal. Crediamo fortemente nello sport come espressione di passione, impegno e senso di appartenenza, valori che fanno parte da sempre della storia della nostra Azienda. Sostenere una realtà sportiva della città, nella città e per la città significa contribuire a rafforzare quel legame con il territorio che per noi rappresenta un valore fondamentale, condividendo con il Benevento 5 l’ambizione di crescere, raggiungere nuovi traguardi e portare il nome di Benevento sempre più in alto".