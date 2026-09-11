San Giorgio La Molara, nuova pavimentazione in Via Orazio Barbato Prosegue la riqualificazione urbana da parte del Comune fortorino

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il percorso di manutenzione e riqualificazione degli spazi urbani con il completamento dei lavori di rifacimento e sistemazione della pavimentazione in Via Orazio Barbato, un intervento volto a migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità di una delle vie del territorio comunale.

I lavori hanno consentito di intervenire sulla pavimentazione esistente, migliorandone le condizioni e restituendo alla strada maggiore funzionalità e ordine. Un intervento concreto che contribuisce a rendere gli spazi pubblici più curati e facilmente fruibili da cittadini e residenti.

Un intervento che unisce funzionalità, sicurezza e decoro urbano, contribuendo alla valorizzazione del territorio e al miglioramento della qualità degli spazi a disposizione della comunità.

L'Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nella cura e nella manutenzione del patrimonio pubblico, attraverso interventi concreti e programmati finalizzati a rendere San Giorgio La Molara sempre più ordinata, sicura e vivibile.