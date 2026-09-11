San Giorgio La Molara, nuova pavimentazione in Via Orazio Barbato

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il percorso di manutenzione e riqualificazione degli spazi urbani con il completamento dei lavori di rifacimento e sistemazione della pavimentazione in Via Orazio Barbato, un intervento volto a migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità di una delle vie del territorio comunale.
I lavori hanno consentito di intervenire sulla pavimentazione esistente, migliorandone le condizioni e restituendo alla strada maggiore funzionalità e ordine. Un intervento concreto che contribuisce a rendere gli spazi pubblici più curati e facilmente fruibili da cittadini e residenti.
Un intervento che unisce funzionalità, sicurezza e decoro urbano, contribuendo alla valorizzazione del territorio e al miglioramento della qualità degli spazi a disposizione della comunità.
L'Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nella cura e nella manutenzione del patrimonio pubblico, attraverso interventi concreti e programmati finalizzati a rendere San Giorgio La Molara sempre più ordinata, sicura e vivibile.