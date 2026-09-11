Vertenza ex dipendenti Trotta, il sostegno del Pd sannita Dopo l'intervento della Filt Cgil

"Come Partito Democratico del Sannio saremo sempre al fianco dei lavoratori e di chi, come in questo caso la FILT CGIL Avellino-Benevento, sceglie ogni giorno di stare dalla loro parte, difendendone diritti e dignità".

Così la Segreteria provinciale del Partito democratico del Sannio interviene dopo la nota della Cgil con la quale denuncia il mancato pagamento delle spettanze ai dipendenti da parte dell'azienda che fino a qualche settimana fa gestiva il trasporto pubblico locale a Benevento.

"Quella che sta portando avanti per gli ex dipendenti Trotta Bus è una battaglia che sentiamo anche nostra. Parliamo di lavoratori ai quali, secondo quanto denunciato dal sindacato, sarebbero state trattenute somme per un presunto mancato preavviso e che chiedono il riconoscimento di quanto ritengono gli sia dovuto.

La FILT CGIL non si è fermata alle parole: ha avviato una diffida e una messa in mora nei confronti dell'azienda e, in assenza di risposte, è pronta a proseguire con gli strumenti ispettivi, le segnalazioni agli enti competenti e, se necessario, le vie giudiziarie.

Quando dei lavoratori devono lottare per vedere riconosciuti i propri diritti, quella battaglia non può riguardare soltanto loro o i sindacati che li rappresentano. Deve riguardare tutti noi.

Su questi temi il Partito Democratico del Sannio ha sempre fatto la propria parte, anche nelle istituzioni. Lo hanno fatto e continuano a farlo i nostri Consiglieri Comunali di Benevento Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Francesco Farese e Marialetizia Varricchio, con un impegno costante a difesa del lavoro e dei lavoratori.

Continueremo a fare la nostra parte, politicamente e nelle istituzioni, offrendo ogni supporto utile a questa battaglia. Dietro ogni vertenza ci sono persone, famiglie, sacrifici e diritti che meritano rispetto".