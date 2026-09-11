Asl al Comune: verifica situazione microclimatica spetta ai dirigenti scolastici La risposta dell'azienda sanitaria dopo la sollecitazione del sindaco

Rispetto alla nota trasmessa dal sindaco Mastella, si rende noto che la direttrice generale Asl ha risposto tempestivamente comunicando che "non si ritiene configurabile in capo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL l'obbligo di procedere al richiesto monitoraggio generalizzato ad horas delle aule scolastiche. Si invita invece ciascun Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, a verificare tempestivamente la situazione microclimatica dei locali di propria competenza e ad adottare le necessarie misure di prevenzione, organizzative e gestionali, interessando, ove siano necessari interventi strutturali o impiantistici, l'Amministrazione proprietaria dell'edificio". Nella nota l'Asl ha fatto presente che valutazioni, quali quelle sul microclima all'interno delle scuole, "sono valutazioni che la legge pone in capo ai singoli datori di lavoro".

