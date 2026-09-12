Rogo Airola, il Comitato scrive all'Unione dei comuni della Valle Caudina "Si faccia un monitoraggio e si decidano strategia comuni in tutti i comuni, sanniti e irpini"

Il Comitato Salute e Ambiente Airola e Valle Caudina, alla luce della grave emergenza ambientale che sta interessando il territorio della Valle Caudina ha scritto al presidente dell’Unione dei Comuni “Città Caudina”, il sindaco Pasquale Fucci, affinchè l'Unione assuma un ruolo concreto di coordinamento e di interlocuzione istituzionale.

"In questo momento - scrivono dal Comitato - appare quantomeno paradossale e preoccupante che due Province, Benevento e Avellino, chiamate ad affrontare una medesima emergenza territoriale, stiano procedendo secondo modalità che appaiono, dall’esterno, non pienamente coordinate.

Da una parte, nel territorio di Cervinara, emergono dati e valutazioni che destano particolare preoccupazione; dall’altra, in altri Comuni della Valle Caudina, sembra prevalere una situazione considerata sostanzialmente regolare.

Non spetta certamente al nostro Comitato sostituirsi alle autorità tecniche e sanitarie competenti. Tuttavia, proprio questa apparente diversità di valutazioni impone una domanda che riteniamo legittima: come può un territorio unitario, caratterizzato da una medesima conformazione geografica e ambientale e interessato dalla medesima emergenza, essere affrontato con criteri, dati e valutazioni che rischiano di apparire differenti?

La salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente non possono conoscere confini amministrativi.

La Valle Caudina è un unico territorio, un sistema ambientale, sociale e umano che richiede risposte coordinate, scientificamente fondate, trasparenti e uguali per tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che risiedano nella provincia di Benevento o in quella di Avellino.

Per queste ragioni, chiediamo alla S.V., nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni “Città Caudina”, di promuovere con urgenza un tavolo istituzionale di coordinamento, coinvolgendo i Comuni interessati, le Province, l’ASL, l’ARPAC, la Regione Campania e tutte le autorità competenti.

Riteniamo inoltre necessario richiedere alla Regione Campania, e in particolare all’Assessorato competente in materia ambientale, un intervento autorevole finalizzato a garantire: un monitoraggio ambientale coordinato sull’intera Valle Caudina; criteri di rilevazione e valutazione uniformi; la massima trasparenza e pubblicità dei dati ambientali e sanitari; protocolli condivisi per la tutela della popolazione; una gestione unitaria delle emergenze che superi i confini amministrativi provinciali.

L’Unione dei Comuni “Città Caudina” è nata anche per costruire politiche comuni e affrontare insieme le grandi questioni che riguardano il territorio. L’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini rappresentano oggi una priorità che non può essere affrontata in ordine sparso.

Questa emergenza può e deve rappresentare un momento di responsabilità istituzionale condivisa.

Non chiediamo polemiche, né contrapposizioni tra territori o istituzioni. Chiediamo semplicemente che la Valle Caudina venga considerata e tutelata come un territorio unico, perché unico è l’ambiente che respiriamo, unica è la comunità che viviamo e comune deve essere la responsabilità di proteggerla.

Confidiamo pertanto in un Suo tempestivo intervento affinché la Città Caudina possa finalmente esercitare quel ruolo di coordinamento e di rappresentanza territoriale che una situazione così delicata richiede. La tutela della salute e dell’ambiente non può attendere".