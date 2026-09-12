Primavera 2, Benevento ko in casa del Pescara

Pescara-Benevento 3-1
Pescara: Doronzo, Marrone (16'st Servalli), Gui, Massini (26'st Mantini), Troiano, Valori, Giacalone, Bonetto, Bacalini (42'st Turcu), Shehaj (26'st Orsini), Lettieri (42'st Di Leonardo). A disp.: Russo, Rossi, Leonardi, Muzi, Spinosi, Centi, Graziano. All.: Stella
Benevento: Rosa, Kwete, Scarpitella (7'st Manuzzi), Del Gaudio, Formicola, D'Ambrosio (17'st Amico), Russo (7'st De Benedetto), Donatiello (24'st Viscovo), Soprano, Giugliano, Grilli (7'st Coltorti). A disp.: Mandato, Jerradi, Liguori, Pacifico, Paolini, Pirozzi, Sessa. All.: Panarelli
Arbitro: Tavassi di Tivoli. Assistenti: D'Anchera di Campobasso e Pasqua di Termoli
Marcatori: 9'pt Soprano, 20'pt Massini, 41'pt Gui, 3'st Giacalone
Prima sconfitta stagionale per la Primavera del Benevento. I giallorossi di Panarelli sono caduti in casa del Pescara con il risultato di 3-1. A sbloccare il risultato è stato proprio il Benevento dopo nove minuti, con un gol realizzato da Soprano. Il Pescara ha prima pareggiato i conti con Massini, per poi tornare negli spogliatoi in vantaggio con la marcatura di Gui, realizzata al 41'. Nella ripresa, dopo tre minuti, Giacalone ha siglato la rete del definitivo 3-1. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Cosenza all'Avellola.
Primavera 2, i risultati della seconda giornata
Bari-Ascoli 2-1
Cosenza-Avellino 1-2
Frosinone-Pisa 2-3
Latina-Salernitana 4-1
Napoli-Catanzaro 2-3
Perugia-Monopoli 3-0
Pescara-Benevento 3-1
Spezia-Palermo 2-3
Primavera 2, la classifica
Bari 6
Perugia 6
Palermo 6
Avellino 6
Catanzaro 6
Benevento 3
Latina 3
Monopoli 3
Pisa 3
Pescara 3
Spezia 1
Ascoli 1
Napoli 0
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0