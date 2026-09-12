Primavera 2, Benevento ko in casa del Pescara Prima sconfitta stagionale per i giallorossi guidati da Panarelli

Pescara-Benevento 3-1

Pescara: Doronzo, Marrone (16'st Servalli), Gui, Massini (26'st Mantini), Troiano, Valori, Giacalone, Bonetto, Bacalini (42'st Turcu), Shehaj (26'st Orsini), Lettieri (42'st Di Leonardo). A disp.: Russo, Rossi, Leonardi, Muzi, Spinosi, Centi, Graziano. All.: Stella

Benevento: Rosa, Kwete, Scarpitella (7'st Manuzzi), Del Gaudio, Formicola, D'Ambrosio (17'st Amico), Russo (7'st De Benedetto), Donatiello (24'st Viscovo), Soprano, Giugliano, Grilli (7'st Coltorti). A disp.: Mandato, Jerradi, Liguori, Pacifico, Paolini, Pirozzi, Sessa. All.: Panarelli

Arbitro: Tavassi di Tivoli. Assistenti: D'Anchera di Campobasso e Pasqua di Termoli

Marcatori: 9'pt Soprano, 20'pt Massini, 41'pt Gui, 3'st Giacalone

Prima sconfitta stagionale per la Primavera del Benevento. I giallorossi di Panarelli sono caduti in casa del Pescara con il risultato di 3-1. A sbloccare il risultato è stato proprio il Benevento dopo nove minuti, con un gol realizzato da Soprano. Il Pescara ha prima pareggiato i conti con Massini, per poi tornare negli spogliatoi in vantaggio con la marcatura di Gui, realizzata al 41'. Nella ripresa, dopo tre minuti, Giacalone ha siglato la rete del definitivo 3-1. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Cosenza all'Avellola.

Primavera 2, i risultati della seconda giornata

Bari-Ascoli 2-1

Cosenza-Avellino 1-2

Frosinone-Pisa 2-3

Latina-Salernitana 4-1

Napoli-Catanzaro 2-3

Perugia-Monopoli 3-0

Pescara-Benevento 3-1

Spezia-Palermo 2-3

Primavera 2, la classifica

Bari 6

Perugia 6

Palermo 6

Avellino 6

Catanzaro 6

Benevento 3

Latina 3

Monopoli 3

Pisa 3

Pescara 3

Spezia 1

Ascoli 1

Napoli 0

Frosinone 0

Cosenza 0

Salernitana 0