Under 16, il Benevento cade a Firenze. Tra i viola a segno anche Floro Flores

Fiorentina-Benevento 7-3
Fiorentina: Minicucci, Pistone (33'st Trapani), Lomi (22'st Perdoncin), Diatta (1'st Innocenti), Latini, Haxhiraj, Tali (17'st Carpita), Lazzeri (17'st Plepi), Mustapha (17'st Sorbini), Floro Flores, Mignemi (22'st Di Sario). A disp.: Fusi, Napoli. All.: Balestracci
Benevento: Aruta, Circelli, Martinelli (25'st Bianco), De Vito (18'st Gargiulo), Sansaro, Scapellato, Licciardi (11'st Maglia), Ronga (25'st Mirra), Di Laora (25'st Mastrovito), Nolè (18'st Picarella), Perasole (11'st Grosso). A disp.: Nuzzo, Sarracino. All.: Festa
Arbitro: Guarneri di Firenze. Assistenti: Martinelli e Lollini di Arezzo
Marcatori: 1'pt De Vito, 6'pt Perasole, 31'pt e 14'st Mignemi, 44'pt Mustapha, 15'st Latini, 18'st Floro Flores, 27'st Sorbini, 28'st Grosso, 50'st Carpita
Partita ricca di gol tra le formazioni under 16 di Fiorentina e Benevento. La squadra di Festa è partita molto bene, passando in vantaggio dopo pochi secondi con De Vito, per poi raddoppiare al 6' con un gol di Perasole. I padroni di casa hanno accorciato le distanze al 31' con Migneni e hanno anche trovato il pareggio sul finire di frazione con Mustapha. Nella ripresa, la Fiorentina ha preso il largo con le marcature di Mignemi, Latini, Floro Flores (figlio del tecnico della prima squadra), Sorbini e Carpita. L'unico gol giallorosso nel secondo tempo ha portato la firma di Grosso. Il risultato finale è stato di 7-3 per i padroni di casa. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà l'Avellino sul sintetico dell'Avellola.