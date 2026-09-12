Under 16, il Benevento cade a Firenze. Tra i viola a segno anche Floro Flores Sconfitta all'esordio in campionato per la formazione allenata da Festa

Fiorentina-Benevento 7-3

Fiorentina: Minicucci, Pistone (33'st Trapani), Lomi (22'st Perdoncin), Diatta (1'st Innocenti), Latini, Haxhiraj, Tali (17'st Carpita), Lazzeri (17'st Plepi), Mustapha (17'st Sorbini), Floro Flores, Mignemi (22'st Di Sario). A disp.: Fusi, Napoli. All.: Balestracci

Benevento: Aruta, Circelli, Martinelli (25'st Bianco), De Vito (18'st Gargiulo), Sansaro, Scapellato, Licciardi (11'st Maglia), Ronga (25'st Mirra), Di Laora (25'st Mastrovito), Nolè (18'st Picarella), Perasole (11'st Grosso). A disp.: Nuzzo, Sarracino. All.: Festa

Arbitro: Guarneri di Firenze. Assistenti: Martinelli e Lollini di Arezzo

Marcatori: 1'pt De Vito, 6'pt Perasole, 31'pt e 14'st Mignemi, 44'pt Mustapha, 15'st Latini, 18'st Floro Flores, 27'st Sorbini, 28'st Grosso, 50'st Carpita

Partita ricca di gol tra le formazioni under 16 di Fiorentina e Benevento. La squadra di Festa è partita molto bene, passando in vantaggio dopo pochi secondi con De Vito, per poi raddoppiare al 6' con un gol di Perasole. I padroni di casa hanno accorciato le distanze al 31' con Migneni e hanno anche trovato il pareggio sul finire di frazione con Mustapha. Nella ripresa, la Fiorentina ha preso il largo con le marcature di Mignemi, Latini, Floro Flores (figlio del tecnico della prima squadra), Sorbini e Carpita. L'unico gol giallorosso nel secondo tempo ha portato la firma di Grosso. Il risultato finale è stato di 7-3 per i padroni di casa. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà l'Avellino sul sintetico dell'Avellola.