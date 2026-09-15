Provincia: avviati i lavori di risanamento stradale per la provinciale 50 Nel tratto Montefalcone Valfortore – Statale 369

Sono cominciati i lavori di risanamento della fondazione stradale e del piano viabile della Strada provinciale n. 50 nel tratto Montefalcone Valfortore – Statale 369.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

L’intervento di ripristino, riguardante uno dei tronchi stradali che presenta gravi criticità, pregiudicanti la sicurezza degli utenti a causa del cedimento e abbassamento in più punti del piano viabile, è finanziato dall'Accordo Quadro 2025-2027 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 101/2022, per il lotto 2 riguardante il comparto territoriale del Fortore, e viene realizzato dall'operatore economico Cavoto Costruzioni s.r.l., per un importo di Euro 100.000.

Il progetto in corso di realizzazione, ha precisato il Presidente Lombardi in una dichiarazione, consentirà il transito in sicurezza nel tratto interessato della Sp n. 50 e, ha aggiunto il Presidente, trattandosi di un primo stralcio di lavori nell’ambito dell’Accordo verrà presto seguito da altri interventi nell'area del Fortore.