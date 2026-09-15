Dà in escandescenza, la polizia sfonda la porta di casa per neutralizzarlo Benevento. E' accaduto a Pacevecchia, un 27enne trasportato in ospedale

Sono stati i vicini a dare l'alalrme. Speravano si calmasse, ma non è stato così. Perchè lui, un 27enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, ha continuato a dre in escandescenza.

E' accaduto in mattina in un appartamento nella zona di Pacevecchia, dove - secondo una prima ricostruzione - il giovane, in preda ad un evidente stato di agitazione, ha iniziato a combinarne di ogni colore. I residenti nello stabile hanno inizialmente pensato che potesse smetterla, poi hanno allertato la polizia e i vigili urbani, accorsi sul posto con il 118.

Il 27enne non ha aperto agli agenti, che hanno dovuto rompere la porta dell'ingresso per accedere all'abitazione e 'neutrqlizzarlo'. Dopo le prime cure, il protagonista dell'episodio è stato trasportato in ambulanza al San Pio. Questa mattina, assistito dall'avvocato Antonio Leone, avrebbe dovuto affrontare due procesi che, viste le sue condizioni, sono destinati ad essere rinviati.