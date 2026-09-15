Cure sicure: l'Asl di Benevento promuove iniziative per il diabete Il 16 e 17 settembre per la giornata del paziente

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, l'ASL Benevento promuove, nelle giornate del 16 e 17 settembre 2026, una serie di iniziative rivolte ai cittadini per sensibilizzare sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita. L'edizione 2026, dedicata al tema "Safe Care for Noncommunicable Diseases" (Cure sicure per le malattie non trasmissibili) con lo slogan "Safe Care for Life!" (Cure sicure per tutta la vita!), richiama l'attenzione sulla necessità di ridurre i danni evitabili lungo l'intero percorso assistenziale delle persone affette da patologie croniche.

In questo contesto, l'ASL Benevento ha individuato il diabete mellito, tra le patologie croniche più diffuse sul territorio, quale focus delle iniziative programmate presso le Case di Comunità, con l'obiettivo di promuovere l'informazione, l'empowerment della persona assistita e la partecipazione attiva ai percorsi di cura.

Nel corso delle due giornate saranno organizzati incontri informativi ed educativi, attività di orientamento sanitario e momenti di confronto con i professionisti coinvolti nella presa in carico della patologia. Saranno affrontati temi quali autocontrollo glicemico, corretta alimentazione, attività fisica, prevenzione del piede diabetico e monitoraggio terapeutico.

Una persona adeguatamente informata e coinvolta nel proprio percorso assistenziale è una persona più consapevole e più sicura. Per questo l'iniziativa intende rafforzare la collaborazione tra cittadini e professionisti sanitari, contribuendo a migliorare la gestione della malattia e a prevenire l'insorgenza delle complicanze.

La partecipazione è libera e gratuita.

Queste date e luoghi:

Airola – C.D. Via Sannita, 2

17 settembre, ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00

Benevento – Casa di Comunità Angelo Mazzoni, 1

17 settembre, ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00

Montesarchio – Casa di Comunità Via Napoli, 113

17 settembre, ore 09:00-11:00

San Giorgio del Sannio – Casa di Comunità Via Manzoni, 49

17 settembre, ore 09:00-11:00

Pietrelcina – Casa di Comunità Contrada Guardiola, 50

17 settembre, ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00

Telese Terme – Casa di Comunità Via Cristoforo Colombo, 59

17 settembre, ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00

Cerreto Sannita – Casa di Comunità, Via Cesine di sopra, 2

17 settembre, ore 09:00-13:00

San Bartolomeo in Galdo – Casa di Comunità Via Costa, 44

17 settembre, ore 09:00-13:00

Con questa iniziativa l'ASL Benevento rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza delle cure e nella costruzione di percorsi assistenziali sempre più appropriati, partecipati e centrati sulla persona.