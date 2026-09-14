Benevento accoglie il 5° Campo Scuola della Società Italiana di Psicologia Professionisti, volontari e istituzioni si incontreranno dal 18 al 20 settembre

Oltre cento psicologi da tutta Italia per la più importante esperienza formativa nazionale di psicologia dell'emergenza. Nel 2026 SIPEM SoS Campania celebra dieci anni di attività.

Dal 18 al 20 settembre Benevento ospiterà il 5° Campo Scuola SIPEM SoS Federazione, l'appuntamento formativo nazionale più importante per i professionisti e i volontari della psicologia dell'emergenza. SIPEM SoS è la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, realtà del volontariato organizzato di Protezione Civile che dal 1999 opera sul fronte delle maggiori emergenze italiane ed estere a supporto di vittime, famigliari e operatori.

Per tre giorni il territorio sannita diventerà il punto di incontro di oltre cento partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in attività formative, workshop, esercitazioni pratiche e momenti di confronto sull'intervento psicologico nelle emergenze e nel sistema di Protezione Civile.

L'edizione 2026 assume un significato particolare perché coincide con il decennale di SIPEM SoS Campania OdV, nata nel 2016 e oggi realtà consolidata all'interno del volontariato organizzato di Protezione Civile regionale. La scelta della sezione campana di candidarsi per l'organizzazione del Campo Scuola rappresenta un riconoscimento del proprio percorso, costruito negli anni grazie all'impegno costante dei volontari che operano sul territorio.

A guidare l'evento sarà Sara Cicchella, presidente nazionale di SIPEM SoS Federazione e presidente di SIPEM SoS Campania, insieme a relatori, formatori e professionisti provenienti da tutta Italia. Tra i nomi presenti figurano esperti e rappresentanti della rete nazionale SIPEM, oltre a professionisti impegnati da anni nell'ambito della psicologia dell'emergenza e del supporto psicosociale in contesti di crisi.

Il Campo Scuola nasce da un'idea semplice: imparare facendo. Per questo motivo, accanto agli approfondimenti teorici, grande spazio viene riservato alle esercitazioni e alle simulazioni operative. Durante il Campo Scuola, professionisti e volontari hanno l'opportunità di confrontarsi con scenari realistici, sperimentare procedure operative e rafforzare quelle competenze che diventano fondamentali quando una comunità si trova ad affrontare un evento critico.

È proprio questa integrazione tra conoscenza scientifica ed esperienza pratica a rendere il Campo Scuola un appuntamento particolarmente apprezzato. Ogni attività è pensata per favorire il confronto tra persone con esperienze diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: migliorare la capacità di risposta ai bisogni delle persone nei momenti più difficili.

L'iniziativa gode del patrocinio e del sostegno di numerosi partner istituzionali nazionali, tra cui il Ministro per le la protezione civile e le politiche del mare e il Dipartimento della Protezione Civile (quest’ultimo sarà presente anche con un momento formativo dedicato a tutti i partecipanti, subito dopo l’apertura del Campo) e l’INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Anche dal mondo della psicologia è arrivato il sostegno degli enti più importanti, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, che ha riconosciuto il valore scientifico e professionale dell'evento. Il coinvolgimento delle istituzioni testimonia la crescente attenzione verso il ruolo della psicologia dell'emergenza e del supporto psicosociale all'interno dei sistemi territoriali di prevenzione e risposta alle crisi.

La presenza del Campo Scuola a Benevento rappresenta anche un'importante occasione per il territorio. Ospitare un evento nazionale di questo livello significa portare in Campania competenze, esperienze e buone pratiche che contribuiscono a rafforzare la cultura della prevenzione, della resilienza e della cittadinanza attiva. Significa inoltre valorizzare il lavoro svolto ogni giorno dalle associazioni di volontariato che, spesso lontano dai riflettori, investono tempo ed energie nella formazione e nella preparazione degli operatori.

In un periodo storico in cui le emergenze assumono forme sempre più complesse, dalla gestione dei rischi naturali alle crisi sociali e sanitarie, iniziative come questa ricordano quanto sia importante costruire comunità preparate, consapevoli e capaci di sostenersi reciprocamente.

Per tre giorni Benevento sarà il luogo in cui professionisti, volontari e istituzioni si incontreranno per condividere esperienze, sviluppare competenze e guardare al futuro della psicologia dell'emergenza italiana, nel segno dei valori che da sempre guidano SIPEM SoS: formazione, volontariato e servizio alla comunità.