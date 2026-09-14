"Se oggi posso sorridere e guardare al futuro è anche grazie a lei" Una paziente ringrazia l'ospedale San Pio. "Il dottore Coscia mi ha cambiato la vita"

Una paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante per le cure di alta specialità e l’assistenza ricevute durante la sua degenza presso la Uosd Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia dell’ AORN “San Pio” di Benevento

“Ci sono professionisti bravissimi e poi ci sono persone che, con la loro competenza, umanità e dedizione, riescono a cambiarti la vita .

Il dottore Giuseppe Coscia Responsabile Uosd Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia, appartiene senza alcun dubbio a questa seconda categoria. Grazie al suo straordinario talento come chirurgo maxillo –facciale, mi ha letteralmente salvato la vita a seguito di un incidente stradale, eseguendo piu interventi al mío viso con una precisione ed una professionalità che non smetterò mai di ammirare.

fin dal primo incontro mi ha trasmesso fiducia, serenità e certezza di essere nelle mani migliori . Oltre alle sue eccezionali capacità chirurgiche ciò che lo rende davvero unico è la sua grande umanità: mi ha accompagnata con sensibilità, disponibilità ed attenzione in ogni fase del percorso

Non esistono parole sufficienti per esprimere la mia gratitudine.

Le sarò riconoscente per tutta la vita.

Se oggi posso sorridere e guardare al futuro con serenità, è anche grazie a lei.

Lo consiglio con tutto il cuore a chiunque abbia bisogno di un chirurgo maxillo-facciale e un medico straordinario unitamente alla sua equipe ed al personale dell'AORN "San PIO" di Benevento.

Grazie, Dottore, per aver fatto la differenza nel momento più difficile della mia vita.

Lei non sarà mai soltanto il chirurgo che mi ha operata: sarà sempre l'uomo che mi ha ridato una seconda possibilità “.

“Ringrazio la paziente per la sua testimonianza . L’obiettivo della Direzione Strategica è di garantire cure efficaci ed efficienti. Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine al personale dell’AORN SAN PIO di Benevento per il lavoro prezioso e delicato che svolge ogni giorno. Un impegno prezioso ed insostituibile”, la risposta del Direttore Generale Maria Morgante.