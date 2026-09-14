Istituto industriale "Lucarelli": 120 anni di storia tra formazione e lavoro VIDEO - Intitolazione di una piazzetta al giovane Guido Catilino e sala convegni a Cosimo Rummo

L'istituto tecnico Industriale “G. Lucarelli” di Benevento ha tagliato l'importantissimo traguardo dei 120 anni di attività. Una lunghissima storia per una delle scuole tecniche più frequentate di sempre in provincia di Benevento grazie ai tanti sbocchi professionali che offre agli studenti. 120 anni di storia scritti anche, o meglio soprattutto nei laboratori storici, come la fonderia, dove nel periodo della Grandi Guerre si costruivano anche armi, alle più moderne attrezzature e laboratori di oggi.

Questa mattina la cerimonia con tantissimi ospiti, a partire da Maria Vittoria Ragnoni Bosco Lucarelli, l'ultima erede della storica e nobile famiglia baronale dei Bosco Lucarelli, accolta dal dirigente scolastico Giovanni Marro che ha sottolineato come il futuro dell'Iti 'Lucarelli' sia lo studio e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Prima del convegno - moderato da Marisa Del Monaco - un momento commemorativo con l'intitolazione della piazzetta a Guido Catilino, giovane studente del “Lucarelli” scomparso lo scorso aprile in un drammatico incidente stradale e a Cosimo Rummo a cui è stata intitolata la sala convegni della scuola che un tempo ospitava la fornace della fonderia e officina.

Anniversario dell'approvazione del Regio Decreto (14 settembre 1906) che istituì a Benevento la prima scuola industriale pilastro fondamentale nell'evoluzione tecnologica, industriale e culturale del territorio sannita e campano, formando generazioni di professionisti, tecnici ed eccellenze che hanno contribuito in modo significativo al progresso della nostra società, come hanno anche sottolineato il presidente della Provincia, Nino Lombardi ed il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Storia del 'Lucarelli' ricostruita e approfondita dalla docente universitaria Rossella Del Prete che ha ripercorso le tappe storiche della scuola (INTERVISTE NEL VIDEO).