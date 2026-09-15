"Avevo bisogno di compagnia": la telefonata di Pellegrino alla Municipale La storia richiama l'attenzione al problema della solitudine degli anziani

Non tutte le telefonate al Comando della Polizia Municipale segnalano un’emergenza. Alcune chiedono semplicemente di essere ascoltate.

È quanto accaduto quest’oggi quando Pellegrino, 86 anni, ha chiamato il Comando pronunciando poche, semplici parole: “Avevo bisogno di un po’ di compagnia”.

L’uomo ha perso la moglie pochi mesi fa e da allora affronta giornate segnate dalla solitudine. Non aveva bisogno di un intervento, ma di qualcuno con cui parlare. E dall’altra parte del telefono ha trovato gli agenti della Polizia Municipale, disponibili ad ascoltarlo e a dedicargli qualche minuto del proprio tempo.

Un episodio semplice, ma dal grande valore umano, che ricorda come essere al servizio di una comunità non significhi soltanto controllare il territorio, far rispettare le regole o intervenire nelle emergenze.

Significa anche saper riconoscere un bisogno umano dietro una richiesta apparentemente insolita.

La storia di Pellegrino richiama l’attenzione sulla solitudine degli anziani, soprattutto dopo la perdita della persona amata.