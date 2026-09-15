Municipale fa compagnia ad un anziano: Mastella "l'umanità è importante" Il sindaco: riceverò gli agenti e farò visita a Pellegrino

"I miei agenti della Municipale hanno agito come i figli di Noè che - nella Bibbia - coprirono teneramente il padre anziano e sono stati eternati da Michelangelo e Bernini. E hanno seguito la lezione di papa Francesco che spiegò come la tenerezza verso gli anziani conduce a Dio. Farò loro i complimenti domani al Comune, perché hanno vigilato stavolta non sul Codice della Strada, ma sull'umanità: che è più importante", lo dichiara il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo che due agenti della Municipale sono andati a casa dell'86enne Pellegrino per alleviarne la solitudine e regalargli un sorriso e la compagnia. "Andrò anche io da Pellegrino. Lui ha qualche anno più di me, ma condividiamo l'esprit dei più saggi. E' prezioso che questa forma di vicinanza e concuranza attiva prenda corpo nella nostra comunità cittadina", conclude Mastella.