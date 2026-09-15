Tribunale, giurano due neo avvocati: ecco chi sono Benevento. La cerimonia

Sono due i neo avvocati che, dopo il superamento dell'esame di abilitazione professionale, hanno giurato in Tribunale dinanzi al Consiglio dell'Ordine forense di Benevento. Si tratta di Luigi Volpe e Mario Cevoli che, con un comprensibile pizzico di emozione, espresso anche dai familiari presenti alla cerimonia, hanno indossato la toga e letto la formula di rito: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento".

L'Ordine forense sannita, presieduto da Stefania Pavone, può attualmente contare su circa 1700 iscritti dopo le numerose cancellazioni registrate in questi mesi

Ai neo avvocati i complimenti di Ottopagine.it