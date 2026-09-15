CampaniAlleva torna il 27, 28 e 29 novembre Ufficiali le date per la fiera zootecnica

L’attesa è finita. CampaniAlleva Expo torna anche nel 2026 e lo fa con una grande novità: la quarta edizione della fiera zootecnica più grande del Sud Italia si svolgerà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, ancora una volta presso l’Area del CECAS di Benevento, in Contrada Olivola.

Per la prima volta, CampaniAlleva cambia la propria collocazione nel calendario: dopo le precedenti tre edizioni organizzate in primavera, la manifestazione si sposta sul finire dell’autunno.

Così Davide Minicozzi, Presidente dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise: «Siamo lieti di poter finalmente ufficializzare le date di CampaniAlleva Expo 2026. È stata un’attesa più lunga rispetto agli anni precedenti, durante la quale abbiamo ricevuto tantissime richieste da allevatori, aziende, operatori e appassionati che volevano conoscere il futuro della manifestazione. Abbiamo lavorato senza sosta e siamo orgogliosi di confermare che CampaniAlleva tornerà anche quest’anno».

«Non abbiamo voluto affrettare i tempi – prosegue il Presidente Minicozzi – perché il nostro obiettivo non è semplicemente riproporre quanto fatto negli anni precedenti, ma continuare a far crescere CampaniAlleva, alzando come sempre l’asticella. Stiamo lavorando a tante novità che riguarderanno l’organizzazione, il programma e la stessa esperienza della fiera. Oggi annunciamo le date, molto presto inizieremo a svelare tutti i dettagli. Per ora posso anticipare che sarà un’edizione fondamentale per la crescita della fiera, alla quale stiamo dedicando enormi energie e nella quale crediamo fortemente».

Resta invariata la formula delle tre giornate: dal 27 al 29 novembre, CampaniAlleva tornerà a riunire nel capoluogo sannita il mondo dell’allevamento e della produzione agricola, mettendo in contatto aziende, allevatori, operatori e professionisti del settore e aprendosi, allo stesso tempo, al grande pubblico.

Il Direttore dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise, Augusto Calbi, guarda invece al percorso compiuto dalla manifestazione, giunta alla quarta edizione: «CampaniAlleva è cresciuta anno dopo anno, andando ben oltre il concetto tradizionale di fiera espositiva. Abbiamo costruito un appuntamento che mette al centro la zootecnia e le sue eccellenze, offrendo agli operatori del settore un’importante occasione di incontro e confronto, riuscendo al contempo ad avvicinare a questo mondo famiglie, giovani e appassionati. Biodiversità animale, produzioni agroalimentari, formazione, divulgazione e valorizzazione dei nostri territori continueranno ad essere i punti fermi della manifestazione».

«Anche per questa edizione – continua il Direttore Calbi – vogliamo mantenere questa doppia anima: da una parte l’attenzione al comparto, agli allevatori e alle aziende; dall’altra un programma capace di coinvolgere il grande pubblico attraverso esposizioni, approfondimenti, attività didattiche, enogastronomia e appuntamenti dedicati al mondo equestre. È questa capacità di parlare contemporaneamente agli addetti ai lavori e ai visitatori che, negli anni, ha dato a CampaniAlleva un’identità sempre più precisa e riconoscibile».

Con l’ufficializzazione delle date e la conferma della location prende dunque il via il percorso verso CampaniAlleva Expo 2026. Nelle prossime settimane seguiranno progressivamente i dettagli della nuova edizione, dal programma alle attività e agli appuntamenti che caratterizzeranno le tre giornate di fiera.