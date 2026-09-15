Come rimarcato nella riunione di ieri "Per i primi 15 minuti di occupazione dello stallo, come da regolamento. gli operatori che effettuano il controllo sul pagamento del parcheggio non lasceranno alcuno avviso di sanzione. C'è quindi per tutti un tempo di tolleranza, per la sosta breve, che non prevede alcun pagamento. Me lo ha comunicato la società che gestisce i parcheggi in città", lo scrive il sindaco Mastella.
Quarto d'ora di cortesia per i parcheggi: comunicazione della società al Comune
C'è quindi per tutti un tempo di tolleranza, per la sosta breve
Benevento.