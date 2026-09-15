Il 21 settembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale

Il 21 settembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunaleIl presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per lunedì 21 settembre con inizio alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa disposto dall’Organo esecutivo ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000.
2. Riconoscimento debito fuori bilancio, art.194, comma 1 lettera a) TUEL – scheda di rilevazione della partita debitoria n. 14/2026 – sentenza n. omissis/2025 più ordinanza di correzione n. omissis/2026 emesse dal Giudice di Pace di Benevento nel giudizio R.G. n. omissis/2023.
3. Riconoscimento debito fuori bilancio, art.194, comma 1 lettera a) TUEL – scheda di rilevazione della partita debitoria n. 16/2026 – sentenza n. omissis/2026 del 17.3.2026 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, sezione 3 su ricorso R.G. n. omissis/2025.
4. Acquisizione aree al patrimonio comunale – Società Cooperativa Edilizia A. De Gasperi s.r.l.
5. Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Cooperativa Edilizia Sannio s.r.l.
6. Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Società Cooperativa Trinità ex Consorzio Case Sannio, Consorzio di Società Cooperative Edilizie a responsabilità limitata.
7. Approvazione schema di convenzione per la costituzione di un ufficio in forma associata denominato: “Ufficio Unico per l’efficientamento della gestione delle politiche di coesione”, ex art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. - proposta al Consiglio Comunale.
8. Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
9. Conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Onofrio Antonio Catalano, luminare italiano di fama mondiale nel campo della radiologia.
10. Conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Antonio Iavarone, scienziato italiano e sannita di fama mondiale.
11. Conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Marino Scherillo, direttore unità cardiologia UTIC con emodinamica interventistica – A.O, San Pio – Benevento.
12. Richiesta di iscrizione urgente all’ordine del giorno – Stato di avanzamento della procedura di uscita dal dissesto finanziario, quantificazione e liquidazione della massa passiva, garanzie per i creditori e riduzione della pressione fiscale locale.
13. Richiesta di convocazione urgente Consiglio Comunale aperto artt. 41 e 57 del Regolamento di Consiglio Comunale – Miasmi, criticità ambientali e fenomeni di alterazione del fiume Calore.