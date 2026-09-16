Festeggiamenti Addolorata e San Gennaro, varato il dispositivo del traffico Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, in via Vitelli e dintorni, sono in programma i festeggiamenti

Al fine di consentire l’esecuzione delle attività di allestimento, a partire da domani mercoledì 16 settembre via Poerio, sarà quindi progressivamente interdetta la sosta nei tratti interessati fino ad avvenuto compimento delle operazioni di smontaggio nella giornata di lunedì 21 settembre.

Inoltre, dalle ore 13:00 di giovedì 17 settembre scatterà la chiusura al traffico di via Bonazzi nel solo tratto compreso tra l’incrocio con via Iadanza e l’incrocio con via Capozzi, per consentire l’insediamento dell’area luna park, mentre in via Alberti, via Basile e via Vitelli nel tratto da incrocio con via Cosentini e l’incrocio con via Cocchia, i divieti di sosta sono previsti dalle ore 8:00 di venerdì 18 settembre con chiusura al traffico veicolare nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 19 settembre, dalle ore 20:00 fino a cessate esigenze subordinate all’avvenuta conclusione dei vari eventi previsti nell’ambito dei festeggiamenti.

Infine, in occasione della tradizionale processione in programma nella serata di domenica 20 settembre, dalle ore 19:00, per il solo tempo strettamente necessario, la circolazione veicolare sarà sospesa e deviata su itinerari alternativi nei tratti di via Poerio, via Pellico, via Cavour, via Cocchia, via Vitelli, via Bonazzi, via Cosentini interessati dal passaggio del corteo fino all’arrivo presso la chiesa della SS. Addolorata.

Per quanto attiene, invece, la processione in onore di san Gennaro e san Pio, nel pomeriggio di sabato 19 settembre, tra le ore 17:00 e le ore 18:45, piazzale Carducci, via Nicola Sala (nel solo tratto dall’incrocio con via Calandra fino all’incrocio con via Salvator Rosa), via Salvator Rosa (nel tratto dal 2^ incrocio con via Nicola Sala fino all'incrocio con via Vanvitelli), via Vanvitelli, viale Mellusi (nel tratto dall'incrocio con via Vanvitelli fino all'incrocio con via De Caro), via De Caro (nel tratto da incrocio con viale Mellusi fino ad incrocio via Flora), via Flora e via Sala (ultimo tratto da incrocio con via Flora fino all'arrivo in piazzale Carducci presso la chiesa di San Gennaro) saranno interessate da momentanee sospensioni della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.